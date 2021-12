Alle 13,20, riproposto alle 21,45, andrà in onda “In viaggio nella luce …contro”, una monografia che raccoglie il meglio della produzione foto-video di Oreste Ferretti, autore dell'anno FIAF (Feder. Italiana associazioni fotografi). Insieme alla moglie Odetta Carpi film maker, privilegia il racconto dei suoi viaggi in forma di documentario audiovisivo, integrando la parte fotografica da lui curata con i video della moglie. I loro documentari sono un punto di riferimento nel mondo audiovisivo; trasmettono allo spettatore le stesse emozioni da loro provate, con immagini immediate, fresche con scarsa postproduzione.