Capodanno a Parma

Una puntata dedicata al Capodanno..... come lo passeranno i parmigiani? I divieti dovuti all'epidemia hanno colpito i più giovani? Che umore si respira in città? Ma anche, come ci si veste e cosa si mangia per il Cenone... senza dimenticare qualche piccolo consiglio per i nostri amici a quattro zampe... tutto questo stasera nel talk condotto da Alessandra Cadoppi , in onda alle 21,00 su 12 Tv Parma