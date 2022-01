La politica, con i posizionamenti di partiti e movimenti e quelli dei potenziali candidati sindaco, in vista delle prossime elezioni comunali. Ma anche la cronaca, a cominciare dall’allarme sicurezza lanciato da molti residenti, commercianti e Comitati di cittadini della zona di via Garibaldi, specie dopo l’episodio di violenza avvenuto giorni fa in via Verdi, con una persona ferita con una coltellata. E poi le parole pronunciate dal sindaco Pizzarotti nel corso della cerimonia di Sant’Ilario, con la descrizione di una città che negli ultimi anni «ha saputo progredire e raggiungere traguardi importanti»: considerazioni che hanno raccolto consensi ma anche critiche. Saranno questi alcuni dei temi in discussione questa sera a «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma.

Nell’anteprima della trasmissione un’intervista in studio con Antonio Nouvenne, responsabile dell’Unità Mobile Multidisciplinare dell’Ospedale Maggiore. Sarà l’occasione per fare il punto sull’andamento della pandemia nel nostro territorio, ma soprattutto per capire come i pazienti positivi al Covid vengono curati a casa da Nouvenne e dalla sua équipe.

Dopo l’intervista l’inizio della discussione in studio, preceduta da un reportage realizzato nella zona di via Garibaldi. Ospiti di «Parma Europa» saranno l’Assessore a Sicurezza, Commercio e Turismo Cristiano Casa, il vicesegretario provinciale del Partito Democratico Beppe Negri, il docente Giorgio Triani e il Consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi.

In più, in collegamento dal “Cubo” di via Spezia con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, le voci di alcuni Comitati con le loro posizioni legate sia all’attualità che agli scenari politici locali.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it