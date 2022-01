La sconfitta del Parma contro il Frosinone e l’ultima frenetica settimana di mercato, che dovrà regalare a mister Iachini ulteriori pedine per tentare una difficile risalita, saranno i temi centrali della puntata di «Bar Sport», in onda questa sera su 12 Tv Parma a partire dalle ore 21.

Gli ospiti in studio, accolti dal conduttore Carlo Chiesa, saranno Sandro Piovani, giornalista della «Gazzetta di Parma Europa», il “tecnico” di «Bar Sport» Romeo Azzali con le sue delucidazioni tattiche sulla partita di venerdì scorso e Matteo Caselli, fondatore e animatore del social forum sul Parma Calcio “Gli Asprillas”. Inoltre Marco Balestrazzi, della redazione giornalistica di 12 Tv Parma, racconterà minuto per minuto e in tempo reale le voci, le trattative e le operazioni concluse di questa ultima fase di calciomercato, che coinvolgono la società di Kyle Krause e le altre avversarie del campionato cadetto.

Oltre all’intervento di altri ospiti via Skype, le telecamere di 12 Tv Parma saranno questa settimana presso il “Bar Harlem”, sede del Parma Club Golese, dove Alberto Dallatana e i suoi ospiti, a partire dal presidente Giuseppe Mazza, commenteranno questa rincorsa ai play off della formazione crociata, purtroppo iniziata nella maniera peggiore.

Con il campionato torneranno anche le rubriche “Il Migliore in Campo” e “Le Pagelle”, attraverso le quali analizzare nel dettaglio le prestazioni dei crociati. Grande spazio infine ai tifosi che potranno far sentire la loro voce attraverso i messaggi sms e whatsapp da inviare al numero 333-9200170.

12Tv Parma, lunedì alle 21