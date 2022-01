Sarà il mercato invernale, che chiude i suoi battenti proprio questa sera, a tenere banco nella nuova puntata di «Bar Sport», in onda come tutti i lunedì sera su 12 Tv Parma con inizio alle ore 21. Carlo Chiesa e i suoi ospiti stileranno un bilancio di quelli che sono stati gli acquisti e le cessioni della società crociata, nel tentativo di rinforzare e rilanciare le sorti della formazione di Iachini.

Si parlerà inoltre della prestazione di ieri del Parma contro il Crotone, nel recupero della 19a giornata di campionato, che non ha permesso ai crociati di usufruire del turno di riposo in programma, rendendo ulteriormente impegnativo il periodo di gare ufficiali, che vedrà il Parma impegnato in ben sei incontri in ventisei giorni nel mese di febbraio.

Di tutto questo parleranno in studio Guido Schittone, stimato giornalista di motori ma esperto anche di calcio e, da sempre, tifoso del Parma, insieme a due abituali opinionisti di 12 Tv Parma come Luca Romenghi e Stefano Frigeri. In più Marco Balestrazzi svelerà tutti i retroscena delle ultime frenetiche ore di mercato. Oltre ad altri ospiti che interverranno nella discussione in video collegamento, la voce dei tifosi questa settimana sarà quella di Ppc-Parma Partecipazioni Calcistiche, società di azionariato popolare che detiene l’1% della proprietà del Parma Calcio. Alberto Dalla si collegherà dal President Tennis Club di Basilicanova per raccogliere pareri sul mercato e sul momento dei crociati, con il direttivo di Ppc al gran completo.

Microfoni aperti, infine, anche per i tifosi da casa ai quali, come ormai consolidata consuetudine, verrà dedicato parecchio spazio attraverso la lettura dei messaggi whatsapp che invieranno al numero 333-9200170 e che potranno dire la loro sui temi trattati, sull’elezione del “Migliore in Campo” della sfida contro il Crotone e su “Le Pagelle” stilate dalla Redazione di 12 Tv Parma.