Nuova puntata di Check Up Salute e Benessere in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma, dedicata alle donne. Tema della trasmissione condotta dalla giornalista Francesca Strozzi, la sindrome da dolore pelvico cronico che è un insieme di sintomi che si presentano soprattutto con un dolore localizzato nell'area pelvica o perineale e che si può irradiare fino alla regione lombare, all'inguine, a vagina e vulva, alla regione sovrapubica, al sacro-coccige e alla radice delle cosce.

Le possibili cause del dolore pelvico cronico possono essere molteplici e avere origine dall’apparato genitale, ma anche da quello urologico, gastrointestinale, muscolo-scheletrico, neurologico e infine anche da un disequilibrio psicofisico. Le cause quindi possono essere: organiche, ormonali, o multifattoriali. Individuare ciò che sta alla base del dolore pelvico cronico è spesso complesso e può richiedere un approccio multidisciplinare. Nel corso della puntata si parlerà dei fibromi, adenomiosi ed endometriosi. Si analizzeranno, in base alle varie patologie riscontrate, le possibili soluzioni terapeutiche mediche e chirurgiche.

Si prenderanno poi in considerazione anche altre cause quali, ad esempio, quelle gastrointestinali (Sindrome del colon irritabile, Morbo di Crohn, Diverticolosi). La collaborazione tra il medico di medicina generale, che ben conosce la paziente e gli specialisti consultati per l’approfondimento diagnostico è fondamentale per individuare le cause di una problematica che può limitare la vita di chi ne è affetto. Per approfondire il tema saranno presenti in studio: il professor Bruno Andrei e il dottor Gianluca Benassi, Specialisti in Ginecologia della Casa di cura Città di Parma e la dottoressa Ilaria Crialesi, Medico di medicina generale. Come sempre per intervenire in diretta durante la puntata si può telefonare al numero 0521 – 464227 oppure inviare sms e whatsapp al numero 333-9200170.

12Tv Parma ore 21,00