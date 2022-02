Carlo è una vera e propria figura di riferimento per il quartiere, una zona di confine di Parma, tra l’Oltretorrente e il Molinetto. Dispensa saluti e consigli preziosi, ha sempre una parola d’affetto per clienti e passanti, ha un occhio di riguardo per gli abbonati Gazzetta e non si tira indietro quando c’è da garantire qualche informazione utile. Non a caso nei mesi scorsi, quando aveva chiuso l’edicola causa Covid, i suoi affezionati avventori avevano tappezzato la serranda dell’esercizio commerciale con saluti e messaggi di vicinanza e di pronta guarigione. Sarà proprio Carlo Cantadori, edicolante di piazzale Barbieri, il protagonista della nuova puntata di «Ci vediamo in edicola», il nuovo format che ha debuttato la scorsa settimana su 12TvParma. Stasera alle 21 la seconda puntata della trasmissione che vuole raccontare l’edicola come luogo attraverso il quale passano «fisicamente» le notizie con quotidiani e riviste, a partire dalla nostra Gazzetta di Parma, ma anche come agorà, come luogo di incontro, di scambio di idee e opinioni, come palcoscenico sociale.

«Ci vediamo in edicola» vuole fotografare la quotidianità che ruota attorno a quello che, pur tra le mille trasformazioni del mondo moderno, rimane un punto di riferimento irrinunciabile nei quartieri della città e nei vari paesi della provincia. L’appuntamento è per ogni domenica a partire dalle 21. Stasera, dopo piazza Garibaldi, sarà un’altra edicola di Parma al centro del racconto. Ci sarà l’edicolante Giorgio, la moglie, ma anche i clienti e gli amici, con loro si cercherà di tastare con mano la quotidianità cittadina e i temi più discussi del momento. Voce anche ad alcune peculiarità di questa zona, come la Famija Pramzana, a Gianluca Zurlini, giornalista della Gazzetta di Parma tra gli osservatori più esperti e competenti delle trasformazioni della città, e allo storico Giancarlo Gonizzi, che ci porterà nel cuore della storia secolare di questo fazzoletto di Parma dove passò San Francesco. «Ci vediamo in edicola» è curato da Alberto Rugolotto con le riprese di Walter Perotti e la collaborazione di Confesercenti Parma, che sostiene da vicino le edicole. Non rimane che ricordare l’appuntamento, ogni domenica alle 21 su 12TvParma.