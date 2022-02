Parmaeuropa anticipa di un giorno

Cambia la programmazione di 12 Tv Parma all’inizio di questa settimana per seguire in particolare il campionato del Parma calcio. I crociati infatti saranno impegnati martedì 15 febbraio alle 18,30 in trasferta contro la Cremonese. Per questo “Bar Sport”, il programma dedicato al Parma in onda solitamente al lunedì sera alle 21, trasloca eccezionalmente al martedì sera e con l’orario d’inizio anticipato alle 20,30. Così il conduttore Carlo Chiesa, insieme ai suoi ospiti, commenterà a caldo la partita dei crociati anche grazie al collegamento con lo stadio di Cremona, da dove gli inviati di 12 Tv Parma trasmetteranno in diretta le interviste ai protagonisti della partita, le conferenze stampa dei due allenatori e tutti i commenti del dopo gara. Come sempre i telespettatori potranno intervenire in trasmissione attraverso sms e whatsapp al numero 333-9200170. Da ricordare che la partita Cremonese-Parma sarà trasmessa in radiocronaca diretta e in esclusiva da Radio Parma martedì a partire dalle 18,15.

Con il posticipo di “Bar Sport” a martedì sera 15 febbraio cambia anche il giorno di messa in onda di “Parma Europa”, il programma dedicato all’attualità condotto da Pietro Adrasto Ferraguti. La trasmissione anticiperà di un giorno la sua consueta programmazione e sarà questa sera , come sempre in diretta alle ore 21.