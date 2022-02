Consueto appuntamento del venerdì con i reportage di Odetta Carpi su 12Tv Parma, che questa sera dalle 21 ci accompagnerà in due affascinanti città europee. Il primo viaggio ci porterà nella capitale del Portogallo. Avvolta nella frizzante aria mattutina, Lisbona si sveglia al suono delle sue mille campane. Le vie si riempiono ed è subito festa!!. Gli artisti di strada rallegrano questa città d'arte e musica dove le note malinconiche del Fado, la musica popolare lisboeta si riversa nelle strade correndo lungo le ripide salite e scalinate che portano fin lassù, al Bairro Alto, il quartiere storico di Lisbona. Qui i muri, tempestati di graffiti, raccontano la storia del quartiere, una storia legata alla rivoluzione che, nel 74' i portoghesi hanno portato avanti per conquistare la democrazia. Lisbona è adagiata su sette colli, come Roma. Tram e funicolari arrancano lungo i loro fianchi in un ininterrotto sali-scendi, sfiorandosi in uno spazio quasi inesistente. Altre ripide viuzze, dove i muri delle case sono ricoperti da azulejo, le piastrelle in ceramica decorate risalenti a metà 800, portano al quartiere dell'Alfama, un labirinto di stretti vicoli che si snodano in questo quartiere popolare della città vecchia; città visigota e poi araba, una vera medina!!!! Il Castello di Sao Jorge, eretto dai mori, domina la città, così come il Convento del Carmo, Cattedrali e Chiese, mentre vari Miraduro offrono spendide viste sul fiume Tago e sull'oceano. Ai piedi delle colline si trova la piazza del Rossio, con le sue fontane barocche e quella del Commercio affacciata sul mare. I Doks di Santo Amaro, dove vecchi magazzini portuali sono stati trasformati in bar e ristoranti, sono oggi un vivace luogo d'incontro pieno di vita, nelle mani del popolo della notte. Si lascia Lisbona sulle note del Fado che racconta di amori perduti, passioni e tradimenti, ovvero saudade, la malinconia del passato, insita nel popolo portoghese.

Il viaggio continua visitando la capitale dei Paesi Bassi. Il cielo terso ad Amsterdam dura poco e spesso, s'incupisce così l'ombrello è sempre a portata di mano. Ma quando esce il sole, è magico camminare nel pittoresco labirinto di canali, la zona più affascinante della città, con un numero di canali e ponti superiore a quelli di Venezia. Nel 17° secolo, all'epoca delle colonie, questi canali erano un'importante via di collegamento tra il mare e il centro della città dove le navi, di ritorno dall'oriente, scaricavano sete e spezie. Il mezzo più usato per spostarsi in cità è la bicicletta. Se ne vedono in quantità ovunque, negli enormi parcheggi o attaccate a ringhiere e pali di ferro con grosse catene. A'dam, com'è affettuosamente chiamata la città dagli olandesi, offre una splendida architettura che si riflette sui suoi palazzi, sulle antiche case dei mercanti e sulle chiese, mentre i musei sono tra i più famosi e frequentati del mondo. I Risciò a pedali sfrecciano per le vie e in poco tempo, ci si sposta da un quartiere all'altro; uno offre il mercato dei fiori, l'altro la produzione dei formaggi, altri ancora i negozi più alla moda, oppure murales che, negli anni 70', mostravano un malcontento generale. Si arriva così al quartiere a luci rosse dove ci si prepara ad un'intensa vita notturna fatta di feste, locali, bordelli, sexy shop e altro...La prostituzione in Olanda è legale e le ragazze sono in mostra nelle vetrine . Ma Amsterdam non è solo sesso, droga e rock and roll, ma una città splendida piena di cultura e fascino.