Tra oggi e domani, com’era accaduto la scorsa setimana, cambia la programmazione di 12 Tv Parma per seguire da vicino il campionato di serie B. Il Parma infatti sarà in campo domani alle 18,30 in trasferta contro il Pisa. Per questo «Bar Sport» andrà in onda domani (martedì) alle 20,30 per tutti i commenti a caldo. Il conduttore Carlo Chiesa, insieme ai suoi ospiti, analizzerà la prestazione dei crociati anche grazie al collegamento con lo stadio di Pisa, da dove gli inviati di 12 Tv Parma trasmetteranno in diretta le interviste ai protagonisti della partita e le conferenze stampa dei due allenatori.

Con il posticipo di «Bar Sport» a domani sera, «Parma Europa» anticiperà di un giorno la sua programmazione e andrà in onda questa sera (lunedì) in diretta alle 21. Il programma dedicato all’attualità in questa puntata si occuperà in particolare del caro energia. L'aumento delle bollette è un durissimo colpo sia per le famiglie, che rischiano di vedere drasticamente diminuito il loro potere di acquisto, che per le imprese, che in questo scenario rischiano di perdere competitività. C’è stato

l'intervento del Governo per attutire gli effetti dei rincari, ma quelle risorse potrebbero non bastare a tamponare i problemi.

Dell’argomento parlerà in un’intervista a «Parma Europa» il professor Cesare Azzali, direttore dell’Unione parmense degli Industriali. Poi il dibattito in studio con ospiti il parlamentare della Lega Maurizio Campari, la direttrice generale di Opem Spa Ombretta Sarassi, la vicedirettrice di Ascom Parma Cristina Mazza e il presidente di Federconsumatori Parma Fabrizio Ghidini. Altri contributi arriveranno dal collegamento esterno: il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto sarà nella sede di Confconsumatori insieme alla presidente nazionale Mara Colla e ad altri ospiti.

Nell’anteprima di «Parma Europa» ci sarà invece un’intervista in studio con il Delegato alla Sicurezza della Provincia di Parma Nicola Cesari. Si parlerà di caro energia ma anche di giovani e lavoro e del fenomeno delle aggregazioni giovanili violente.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it