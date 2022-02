Ennesimo appuntamento infrasettimanale per la formazione di Iachini, impegnata questa sera a cercare di ottenere un risultato positivo, dopo due sconfitte consecutive, in casa del Pisa secondo in classifica. In concomitanza con la partita del Parma, torna l’appuntamento speciale con «Bar Sport» su 12 Tv Parma, eccezionalmente e per la seconda settimana consecutiva posticipato dal lunedì al martedì sera, con inizio alle 20.30.

La nuova puntata ruoterà intorno ai collegamenti in diretta dall’Arena Garibaldi di Pisa, dove Marco Balestrazzi racconterà quelli che saranno gli umori e le sensazioni della sfida appena terminata, raccogliendo il parere a caldo dei protagonisti della gara.

I temi della partita verranno poi analizzati e approfonditi in studio da Carlo Chiesa e i suoi ospiti, che per l’occasione saranno Romeo Azzali, con la sua analisi tattica della gara, Remo Gandolfi, scrittore e autore di libri a carattere sportivo, oltre che profondo conoscitore del calcio e della sua storia, e il super tifoso e uomo di sport Enrico Cavalca. Con loro anche Alberto Rugolotto della redazione di 12 Tv Parma.

Grande spazio, infine, verrà riservato ai commenti dei tifosi, sempre numerosi e pronti nel voler far sentire la propria voce, soprattutto a partite dei crociati appena terminate. Commenti, punti di vista e personali analisi della gara dovranno essere inviati dai telespettatori al solito numero whatsapp 333-9200170.

L’appuntamento è quindi per stasera alle 20.30 con «Bar Sport» su 12 Tv Parma.

12Tv Parma ore 20,30