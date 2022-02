Torna questa sera Calcio e calcio, l'appuntamento del giovedì di 12 Tv Parma dedicato al Parma. Alle ore 21, in diretta, con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini, ci saranno i super esperti di calcio Gianluca Zurlini e Marco Bernardini. In più, in collegamento, Carlo Brugnoli, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma. Infine il consueto tuffo nei social crociati con Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.