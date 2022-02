Rotocalko è il primo talk-show cittadino in onda sul canale 12 Tv Parma tutti i venerdì alle ore 21 da questa sera. Ingredienti sempre diversi e saporiti, per un mix davvero esplosivo. Attualità, costume e divertimento in salsa parmigiana, con un’attenzione particolare al mondo femminile. Oltre agli ospiti presenti in studio ci saranno contributi video girati in città: candid camera, sondaggi e un bizzarro candidato sindaco. Non solo, spazio anche alla cultura con gli approfondimenti del prof Edoardo Fregoso e i consigli di lettura del libraio Domenico Maisto. Conduce Alessandra Cadoppi affiancata dalla psicologa Samantha Vitali.