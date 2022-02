Un quartiere in controtendenza positiva, un esempio virtuoso nel tessuto urbano, commerciale e sociale della città. Da una parte l’esplosione di attività e negozi, capaci di riportare servizi e interesse, di abbattere la percezione di insicurezza e di far vivere una quotidianità piena ai residenti anche in periferia. Dall’altra, la rinnovata scelta di tante famiglie di abitare in un fazzoletto di Parma che fino a poco tempo prima era etichettato in modo riduttivo come «popolare». E poi una storia lunga e articolata per questa sorta di «Mesopotamia» nostrana, racchiusa tra due torrenti e carica di evoluzioni antropologiche e sociali, come spiegato dall’architetto e docente universitario Paolo Giandebiaggi. Senza dimenticare la presenza di eccellenze come il campus universitario e la scuola europea. Si svolgerà nel cuore del quartiere Montanara la nuova puntata di «Ci vediamo in edicola», il nuovo format di 12TvParma in onda stasera alle 21 che racconta quello che, pur tra le mille trasformazioni del mondo moderno, rimane un punto di riferimento irrinunciabile nei quartieri della città e nei vari paesi della provincia. Il cannocchiale puntato sul quartiere sarà l’edicola di Cristian e della mamma Manuela. Si trova proprio lungo strada Montanara e negli anni è diventata punto di riferimento per i residenti, per i commercianti, per quei passanti che ogni giorno, per mille ragioni, transitano lungo la via. Un’attività capace di adattarsi all’evoluzione del mondo dell’informazione e dei servizi ma anche di svolgere una funzione sociale, a partire dalla consegna della Gazzetta di Parma nelle case di tante persone. Nella puntata di «Ci vediamo in edicola», curata da Alberto Rugolotto con le riprese e il montaggio di Walter Perotti e la collaborazione di Confesercenti Parma, le voci dell’edicolante Cristian e di tanti attori protagonisti del quartiere. E poi la testimonianza del giornalista della Gazzetta Luca Molinari, la ricostruzione storica di Paolo Giandebiaggi e della ricercatrice Margherita Becchetti: gli ultimi due sono curatori della mostra «I Capannoni a Parma», in corso a Palazzo del Governatore. Appuntamento dunque stasera alle 21, come ogni domenica, su 12TvParma.