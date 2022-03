16^ puntata di Assemblea On ER

Il piano di investimenti con i fondi Pnrr per la sanità regionale, le iniziative in Assemblea contro il caro bollette, la nuova carta etica per lo sport e le concessioni balneari. Sono questi i temi della sedicesima puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, il format radio televisivo in onda sull’emittente televisiva 12Tv Parma ogni mercoledì alle ore 18,40 con repliche il giovedì alle 8,00 ed alle 13,25 e sabato alle 22,50 e sull’emittente radiofonica Radio Parma sempre al mercoledì’ alle 15,45 con repliche al sabato alle ore 11,45 e domenica alle 8,50 e 13,45.

L’Assemblea legislativa ha infatti esaminato il piano “PNRR Salute” presentato in Aula dalla giunta. Previsti 530 milioni di euro di investimenti destinati alla sanità regionale. Entro il 2026 dovranno essere realizzati 84 nuove case della salute, 45 centrali operative territoriali e 27 ospedali di comunità. I fondi serviranno anche alla sostituzione di apparecchiature con altre più tecnologiche, per la telemedicina, la digitalizzazione degli ospedali e il loro adeguamento sismico.

Nei servizi anche le ricadute dei crescenti costi dell’energia su famiglie e imprese oggetto di confronto in Assemblea legislativa. Sono stati numerosi gli atti presentati dai diversi gruppi politici affinché anche la Regione intervenga per fronteggiare l’emergenza utilizzando tutti gli strumenti che ha a disposizione.

In puntata anche l’approfondimento sulla Carta etica dello sport, documento approvato in Commissione Cultura. La carta mette in chiaro principi ritenuti fondamentali nella pratica dello sport e intende consolidarli: dal rispetto per chi pratica lo sport, soprattutto per le persone disabili, al rifiuto di ogni forma di discriminazione, dal riconoscimento del le regole al rifiuto di ogni forma di alterazione del risultato sportivo. Si ribadisce infine la sostenibilità come principio di riferimento per l’organizzazione degli eventi sul territorio regionale.

Focus anche sulle concessioni balneari dopo la recente sentenza del consiglio di Stato che ha fissato la scadenza delle attuali assegnazioni alla fine del 2023. E poi arte con l’esposizione di Giulia Maglionico dal titolo “Non è una favola”.

