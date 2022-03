Venerdì sera alle 21 andrà in onda su 12 Tv Parma la seconda puntata di "Rotocalko” il nuovo programma condotto da Alessandra Cadoppi; un talk-show cittadino di attualità, costume e divertimento in salsa parmigiana, con un’attenzione particolare al mondo femminile.

La puntata odierna di Rotocalko presenta due ospiti molto interessanti:Pier Maria Giordani, architetto nel mondo e fondatore della Recs Architects, che racconterà come è riuscito, grazie alle sue scelte di vita coraggiose, ad affermarsi come architetto in paesi come la Cina, Emirati Arabi, Sud America, realizzando costruzioni simbolo e all’avanguardia. Sarà poi il turno della Dott.ssa Maria Rosaria Palmigiano,con la quale verrà trattato un tema forte, purtroppo di attualità… la violenza sulle donne.Insieme al supporto in studio della psicologa Samantha Vitali, si cercherà di capire come nasce un amore malato, come si può riconoscere e come ci si può difendere. Sempre presenti gli inviati speciali con vox populi e candid divertenti.