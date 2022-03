Come ogni lunedì ritorna questa sera l’appuntamento con «Bar Sport», in onda su 12 12 Tv Parma con inizio alle ore 21. Tanti gli argomenti scaturiti dalla sfida di sabato contro la Reggina: da un Parma sicuramente migliorato nel gioco e nella costruzione di occasioni da rete, ma ancora una volta incapace di mantenere il vantaggio fino al fischio finale, ai torti arbitrali subiti dalla formazione di Iachini, poco tutelata dai direttori di gara.

Ad alimentare la discussione, come sempre accolti dal “padrone di casa” Carlo Chiesa, saranno gli ospiti in studio, a partire dal mister di «Bar Sport» Romeo Azzali, dal bomber del Parma di Nevio Scala degli anni ‘90 Alessandro Melli, da Francesco Monaco storico opinionista e tifoso crociato, fino a Marco Balestrazzi, ormai presenza fissa del programma, e ad altri interventi illustri in collegamento video.

Immancabile la voce dei tifosi, questa settimana rappresentata dal “Parma Club Toscanini”: dalla sede del club Alberto Dallatana raccoglierà lo stato d’animo degli appassionati e avrà in serbo un paio di sorprese provenienti direttamente dalla società crociata.

La puntata coinvolgerà infine, ancora una volta, i telespettatori da casa, sempre numerosi ad esprimere i propri punti di vista attraverso i messaggi whatsapp da inviare al numero 333-9200170, e che avranno modo di commentare, fra l’altro, l’elezione del “Migliore in Campo” della partita di sabato e le “Pagelle” dei protagonisti proposte dalla Redazione Sportiva di 12 Tv Parma.



12Tv Parma ore 21