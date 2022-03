HOLI Una pioggia di colori. Reportage di Odetta Carpi

Consueto appuntamento del fine settimana con i reportage di viaggio di Odetta Carpi che questa sera ci condurrà nella lontana India. E' marzo e una tremolante calura pervade l'aria, intrisa dal dolce profumo di kesar, quel profumo che piace tanto al dio Krishna e da piccole nuvole colorate di giallo, verde, rosa, blù, vermiglio...... Sono i colori delle polveri che, lanciate verso il cielo, si mescolano cadendo lentamente sui visi della gente, dipingendo un quadro non solo fatto di colore, ma di una gioia e spensieratezza che gli indù sprigionano dopo un anno intero di attesa. E' l'inizio della primavera che segna il passaggio dal grigiore e dal freddo dell'inverno allo sbocciare della vita. E' il momento dell'Holi, pronto a colorare il cuore dell'India e ad abbattere, per un'intera settimana, ogni barriera.

All'Holi ci si presenta senza maschera, senza alterigia; non esistono più differenze e si festeggia tutti insieme: ricchi e poveri, vecchi e giovani, uomini e donne. L'origine di questa festa risale a 300 anni prima della nascita di Cristo. Secondo la mitologia indù, il dio Krishna fece visita a Radha, la sua innamorata. Il dio aveva la pelle scura ed era invidioso di quella bianca di Radha così, un giorno, le dipinse il volto con i colori. Da allora gli innamorati ripetono questo gesto, dimostrando tutto il loro amore. Felicità, colori, sorrisi e allora......buttiamoci nella mischia!!!!! I vicoli, sono gremiti da una ressa impressionante e la situazione non promette niente di buono. Brutti presagi si sfocano all'orizzonte e solo dopo pochi passi, ci rendiamo conto nel guaio in cui ci siamo cacciati. Ci si trova di fronte ad un plotone armato di gavettoni che aspetta di colpire con bombe che, più che acqua, sembrano sassate. Si cerca di sfondare lo schieramento, ma dai balconi piovono secchiate e grosse quantità di polvere si posano, violentmente, sulle nostre macchine fotografiche e viodeocamere (protette a dovere) e sarà così ogni giorno, per un'intera settimana. Ma questo è l'Holi, una festa come nessun'altra.