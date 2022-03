In concomitanza con la sfida infrasettimanale contro il Vicenza, torna questa sera l’appuntamento con «Bar Sport», eccezionalmente in onda al martedì alle 20.30, proprio al termine della partita dei crociati. Oltre ai temi proposti dalla sfida del Menti di Vicenza, dei quali si dibatterà a caldo in studio, ci sarà modo di ascoltare la viva voce dei protagonisti, grazie ai collegamenti in diretta con lo stadio nell’immediato post gara.

Ospiti di questa puntata saranno Romeo Azzali con la sua analisi tattica della gara e il giornalista Gianni Barone, oltre alla ormai consueta presenza di Marco Balestrazzi, giornalista della redazione di 12 Tv Parma, nonché uno dei radiocronisti delle gare del Parma trasmesse in questa stagione, in esclusiva, da Radio Parma. Ci sarà modo di ascoltare anche il punto di vista di Carlo Brugnoli, responsabile dei servizi sportivi della «Gazzetta di Parma», che interverrà alla trasmissione in collegamento video.

Oltre a stimolare la discussione, il conduttore Carlo Chiesa darà voce anche ai tifosi crociati che vorranno intervenire in diretta, attraverso i messaggi whatsapp da inviare al numero 333-9200170, per dire la loro sulla gara appena conclusa e per eleggere, insieme agli ospiti in studio, il “Migliore in Campo” dei crociati. L’ultima parte della trasmissione verrà infine riservata alla presentazione della sfida di sabato prossimo quando al Tardini sarà di scena il Lecce, una delle squadre maggiormente candidate alla promozione diretta nella massima serie, attualmente seconda in classifica.

Da non dimenticare infine la radiocronaca diretta di Vicenza-Parma, in onda in esclusiva su Radio Parma: collegamento al via dalle 18,15 con la voce di Alberto Rugolotto.