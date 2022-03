Le iniziative di solidarietà per il popolo ucraino e la condanna della guerra da parte dell’Assemblea legislativa, il sostegno al settore dello sport, i ristori agli imprenditori e i servizi per l’interruzione di gravidanza. Sono questi i temi della diciottesima puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, il format radio televisivo in onda sull’emittente televisiva 12Tv Parma ogni mercoledì alle ore 18,40 con repliche il giovedì alle 8,00 ed alle 13,25 e sabato alle 22,50 e sull’emittente radiofonica Radio Parma sempre al mercoledì’ alle 15,45 con repliche al sabato alle ore 11,45 e domenica alle 8,50 e 13,45.

In occasione della giornata internazionale delle donne in viale Aldo Moro si è tenuto un incontro tra la presidente Emma Petitti, il presidente della Giunta Stefano Bonaccini e la presidente dell’Associazione Italia-Ucraina di Bologna Ljubov Sandulòvych. In Aula, inoltre, è stata approvata all’unanimità una risoluzione che ribadisce l’impegno ad assicurare l’assistenza umanitaria, finanziaria sanitaria ed economica ai profughi in arrivo, coinvolgendo le famiglie ucraine già residenti in Emilia-Romagna. In puntata anche il racconto dell’approvazione del Programma speciale di investimento dedicato alla cultura sportiva, all’impiantistica e alle attività del tempo libero 2021-2023 e le interrogazioni sull’interruzione volontaria di gravidanza e sui bandi regionali previsti per l’erogazione di nuovi ristori. Infine, il punto sull’istituzione di un intergruppo tra la commissione Bilancio e la Politiche economiche per la gestione dei bandi che dovranno affidare le risorse del Pnrr. “Assemblea On E-R” va in onda una volta a settimana nelle televisioni e nelle radio locali dell’Emilia-Romagna.