Questa sera alle 21,00 andrà in onda su 12 Tv Parma la quarta puntata di "Rotocalko” il programma condotto da Alessandra Cadoppi; un talk-show cittadino di attualità, costume e divertimento in salsa parmigiana, con un’attenzione particolare al mondo femminile.

Questa sera si parlerà di chirurgia e medicina estetica con la dottoressa Giovanna Spinzo e scopriremo se i cittadini di Parma siano favorevoli o contrari; si affronterà inoltre il tema delle tanti separazioni e divorzi avvenuti durante il lockdown; con l'avvocatessa Silvia Maria Grillo capiremo l'iter burocratico in caso di nuclei familiari con figli. Non mancherà il supporto della psicologa Samantha Vitali.