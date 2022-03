Stasera alle 21 saranno riproposte le prime quattro puntate di “Ci vediamo in edicola» la trasmissione che vuole raccontare l’edicola come luogo attraverso il quale passano «fisicamente» le notizie con quotidiani e riviste, a partire dalla nostra Gazzetta di Parma, ma anche come agorà, come luogo di incontro, di scambio di idee e opinioni, come palcoscenico sociale. Il format vuole fotografare la quotidianità che ruota attorno a quello che, pur tra le mille trasformazioni del mondo moderno, rimane un punto di riferimento irrinunciabile nei quartieri della città e nei vari paesi della provincia.

12Tv Parma ore 21