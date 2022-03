Torna stasera alle 21 su 12Tv Parma l’appuntamento con «Ci vediamo in edicola», la trasmissione che racconta quello che, pur tra le mille trasformazioni del mondo moderno, rimane un punto di riferimento irrinunciabile tra città e provincia. E proprio nel parmense sarà ambientata l’ultima puntata di questa serie, che ha spaziato da piazza Garibaldi, il cosiddetto salotto di Parma, a quartieri cittadini come Montanara, Molinetto e Pablo passando per paesi come Sorbolo e Soragna. Il palcoscenico dell’atto conclusivo sarà Collecchio, il cannocchiale puntato sul mondo sarà invece l’edicola di Samuele e della moglie Silvia. La loro storia è davvero inedita perché sono edicolanti da pochissimi mesi. Samuele, che prima lavorava in officina, al termine della scorsa estate ha rilevato la storica attività del collega Cesare, per cinquant’anni riferimento a Collecchio. Ai microfoni di 12TvParma tracceranno i personali bilanci di questo primo periodo da edicolanti, spinti dalla voglia di avere una qualità di vita migliore per la loro famiglia e di «tornare a casa la sera con il sorriso». Del resto l’edicola è il luogo attraverso il quale passano “fisicamente” le notizie e le informazioni con quotidiani e riviste, a partire dalla nostra Gazzetta di Parma, ma anche un’agorà vera e propria, un teatro di incontro, di scambio di idee e opinioni. Nella puntata ci saranno e voci di tanti abbonati e lettori, qualche comparsata a sorpresa e le parole di Maristella Galli, sindaco di Collecchio, e di Francesca Chittolini, presidente di Confesercenti Parma, realtà da sempre vicina alla categoria degli edicolanti. Appuntamento dunque stasera alle 21 su 12TvParma e in diretta su www.12tvparma.it, dove la puntata sarà fruibile anche on demand.

12Tv Parma, domenica alle 21