20^ puntata di Assemblea On E-R

La nuova norma fiscale della Regione, il contrasto al dissesto idrogeologico, la posposta di legge sulle comunità energetiche. E poi ancora: i problemi del trasporto pubblico a seguito del rincaro dei carburanti, quelli delle emittenti tv dopo lo switch off, l’accoglienza dei profughi ucraini e l’investimento in provincia di Reggio Emilia sulle auto sportive elettriche. Sono questi i temi della nuova puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, il format radio televisivo in onda sull’emittente televisiva 12Tv Parma ogni mercoledì alle ore 18,40 con repliche il giovedì alle 8,00 ed alle 13,25 e sabato alle 22,50 e sull’emittente radiofonica Radio Parma sempre al mercoledì’ alle 15,45 con repliche al sabato alle ore 11,45 e domenica alle 8,50 e 13,45.

In questa ventesima puntata spazio all’approvazione delle nuove disposizioni in materia tributaria a seguito della riforma fiscale varata dal governo. Dall’anno d’imposta 2022 le aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef si allineano così ai rinnovati scaglioni di reddito introdotti. Nei servizi anche il nuovo Programma triennale degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, sicurezza del territorio e navigazione interna esaminato in commissione Territorio. In cantiere ci saranno lavori per 42 milioni e mezzo di euro di risorse regionali. Presente in trasmissione un focus sul progetto di legge per la Promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo. Il testo legislativo è infatti approdato in commissione politiche economiche e punta, in linea con la normativa europea e nazionale, a sostenere la produzione e lo scambio di energia da fonti sostenibili. In puntata anche le preoccupazioni delle imprese che gestiscono il trasporto pubblico locale, l’aggiornamenti sul progetto Silk Faw del colosso cinese-americano in provincia di Reggio Emilia, i problemi di ricezione delle tv locali a seguito del riordino delle frequenze, le misure di solidarietà al popolo ucraino.