Dopo la pausa del campionato il Parma si prepara a ritornare in campo con il Cosenza e della sfida con i calabresi si parlerà questa sera dalle ore 21 a "Calcio e calcio". In studio con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini ci sarà il match analyst Patrick Fava e Davide Schmid, colonna musicale dei match crociati al Tardini. In più la consueta panoramica sul web crociato da Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

12Tv Parma ore 21,00