Questa sera alle 21,00 andrà in onda su 12 Tv Parma la sesta puntata di "Rotocalko” il programma condotto da Alessandra Cadoppi. Si parlerà dei nostri amici a quattro zampe e nello specifico verrà trattato l’argomento adozioni cani con il supporto in studio della Presidente dell’associazione Animalhouse onlus, Roberta Vezzani. A seguire , in concomitanza con l’arrivo della bella stagione, insieme a Giovanna Barantani dell’Aestethical Lab, verranno dati consigli utili per preparare il proprio corpo all’arrivo dell’estate.