La vittoria di Cosenza permette al Parma di ottenere il suo ottavo risultato utile consecutivo, attraverso apprezzabili trame di gioco e soprattutto gol spettacolari. Basterà tutto questo per raggiungere l’obiettivo dei play-off, che sembra ancora così lontano? Di questo e degli spunti tattici proposti dalla gara di sabato scorso si parlerà questa sera nel classico appuntamento del lunedì con «Bar Sport» su «12 Tv Parma».

Sarà come sempre Carlo Chiesa a coordinare il dibattito in studio che, oltre al Mister di «Bar Sport» Romeo Azzali e a Marco Balestrazzi, uno dei radiocronisti che raccontano le partite dei crociati trasmesse in esclusiva sulle frequenze di «Radio Parma», vedrà protagonisti l’inviato a Cosenza per la «Gazzetta di Parma» Paolo Grossi e il super tifoso Federico Delle Donne, meglio conosciuto sulle pagine della «Gazzetta» con lo pseudonimo di Crociato ’63, con cui firma le immancabili pagelle in dialetto parmigiano pubblicate al martedì.

Oltre al parere di altri ospiti in videocollegamento, questa settimana il contributo live esterno, condotto da Alberto Dallatana, raccoglierà le impressioni delle leggende della storia recente del Parma Calcio, impegnati in una serata di calcio giocato insieme ai ragazzi della Libertas Sanseverina.

Protagonisti della puntata saranno, come sempre, anche i tifosi da casa a cui verrà data voce in diretta attraverso la lettura dei loro messaggi whatsapp, da inviare al numero 333-9200170.