Nella prima parte di «Parma Europa» si parlerà ancora di crisi energetica, questione che si fa di giorno in giorno sempre più preoccupante per aziende grandi e piccole ma anche per le famiglie, con le bollette di luce e gas che fanno registrare rincari a volte esorbitanti. Nella seconda parte della trasmissione spazio invece alle novità legate alla mobilità cittadina.

Si comincia in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Il primo ospite del programma di Pietro Adrasto Ferraguti sarà il professor Pietro Lunardi. In una recente intervista concessa al direttore della «Gazzetta di Parma» Claudio Rinaldi, l’ex Ministro per le Infrastrutture aveva parlato della necessità di rilanciare l’idea di produrre nel nostro Paese energia nucleare pulita, e questo attraverso centrali da costruire sotto terra. Lunardi affronterà diffusamente questa ed altre tematiche legate alla necessità di far sì che l’Italia possa garantirsi, in tempi ragionevolmente brevi, la quasi totalità di autonomia energetica.

Nella seconda parte di «Parma Europa» il punto sulla mobilità cittadina, in particolare rispetto alla prossima introduzione della cosiddetta Area Verde. In studio l’Assessore per le Politiche di Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi, il direttore di Infomobility Michele Ziveri e il direttore di Ascom Parma Claudio Franchini. Via Skype l’intervento dell’esponente di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi.

Infine, nel collegamento esterno curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, spazio alle voci dei giovani animatori dell’Associazione politico-culturale “Generazione Parma”.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it