I fondi Pnrr, l’emergenza Ucraina e la digitalizzazione nella 21^ puntata di Assemblea On ER

I fondi del Pnrr in chiave regionale, l’emergenza ucraina e lo sviluppo regionale: sono gli argomenti della nuova puntata di Assemblea On ER. Sono questi i temi della nuova puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, il format radio televisivo in onda sull’emittente televisiva 12Tv Parma ogni mercoledì alle ore 18,40 con repliche il giovedì alle 8,00 ed alle 13,25 e sabato alle 22,50 e sull’emittente radiofonica Radio Parma sempre al mercoledì’ alle 15,45 con repliche al sabato alle ore 11,45 e domenica alle 8,50 e 13,45.

Il Pnrr è uno degli argomenti di maggior rilievo per le politiche regionali dei prossimi anni e i fondi a disposizione dell’Emilia-Romagna sono 3,8 miliardi di euro. Un argomento trattato nella seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Politiche economiche nel primo incontro del coordinamento sul Pnrr che avrà il compito di monitorare il percorso che ha già coinvolto 230 amministrazioni ed enti. Per l’occasione, ha partecipato anche la ministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini.

Per quanto riguarda l’emergenza Ucraina, gli assessori regionali hanno relazionato in una seduta congiunta di quattro commissioni: Territorio, Sanità, Cultura e Pari opportunità. E la commissione Cultura ha votato una risoluzione a firma Silvia Piccinini del Movimento Cinque Stelle che chiede alla giunta di impegnarsi a prevedere borse di studio e aiuti ad artisti e ballerini profughi nella nostra regione perché possano continuare i loro studi anche in Emilia-Romagna.

Infine, le commissioni Bilancio e Politiche economiche hanno esaminato i risultati della legge ‘Sviluppo regionale della società dell’informazione’ in materia di digitalizzazione.