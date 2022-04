Emirati Arabi di Odetta Carpi

Appuntamento del fine settimana con i reportage di viaggio di Odetta Carpi che questa sera alle 21,35 su 12Tv Parma ci porterà a conoscere gli Emirati Arabi. Una volta, sui giardini e gli antichi palazzi, si spostavano i tappeti volanti poi, emiri e sceicchi, con le loro mani e il loro denaro, trasformarono il paese delle mille e una notte costruendo palazzi futuristi che dominano Abu Dhabi. Il Museo del Louvre, il più grande della penisola araba, è una meraviglia appoggiata sull'acqua, ricamata fra il mare e il deserto dove le bianche cupole della Grand Mask, spendenti come un faro, illuminano la città. Tutt'attorno il Rubal Kali, dove le alte dune color albicocca, si estendono a perdita d'occhio. Il deserto dove non s'immerge il remo, come recita il Corano, è punteggiato da orici bianchi e gazzelle; un paesaggio unico, rimasto quello percorso nei secoli dai beduini e per ben due volte, dall'esploratore, fotografo e scrittore britannico Thesinger che, nel 1940, scavalcò le invalicabili dune e le temutissime sabbie mobili. Adu Dhabi, la capitale di questo impero, è una delle città più ricche del mondo che non ha penalizzato il suo fascino e il suo romanticismo.

12 TvParma, sabato alle 21,35