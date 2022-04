Inizio anticipato questa sera per l’appuntamento del lunedì con «Bar Sport» su «12 Tv Parma». Il via è infatti previsto per le 20,30, anziché come di consueto alle 21, in concomitanza con il calcio d’inizio di Brescia-Parma, ostica trasferta per i crociati e posticipo che chiude la 34esima giornata del campionato di serie B. La nuova puntata della trasmissione sarà quindi interamente dedicata alla gara del Rigamonti, alla quale sono appese le ultimissime speranze play-off per la formazione di Iachini.

Commenteranno live la gara in studio, insieme al conduttore Carlo Chiesa e alla presenza fissa di Marco Balestrazzi, Giovanni Bia, oggi procuratore ma doppio ex della gara, avendo vestito in carriera le maglie di Parma e Brescia, oltre a quelle di altre formazioni prestigiose come Inter, Napoli, Udinese e Bologna. Poi Remo Gandolfi, scrittore di libri a carattere sportivo e autore della rubrica di successo “Storie di un altro calcio” pubblicata settimanalmente sulla «Gazzetta di Parma». Infine l’opinionista Stefano Frigeri.

Il filo diretto con Brescia sarà costante durante tutta la durata della trasmissione a partita in corso, grazie agli interventi di Alberto Rugolotto e della sua radiocronaca diretta della partita, trasmessa in esclusiva sulle frequenze di «Radio Parma». Al termine della gara invece i collegamenti video con lo stadio Rigamonti attraverso i quali si potranno ascoltare le voci degli allenatori e dei protagonisti in campo.

Come sempre microfono aperto anche per i tifosi da casa, che potranno commentare a caldo la gara attraverso i propri messaggi whatsapp da inviare al numero 333-9200170.

Appuntamento quindi questa sera con «Bar Sport» su «12 Tv Parma», con inizio anticipato alle 20,30.

