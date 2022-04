Quelle donne che fanno grande una città

«Rosa Parma» è un velato omaggio allo scrittore parmigiano Alberto Bevilacqua, autore del romanzo «Giallo Parma». Un libro nel quale si racconta un'altra Parma, fatta di segreti e personaggi ambigui e dalla doppia vita, con i protagonisti che sono contraddistinti dal carattere forte e particolare, esattamente come quelli di «Rosa Parma».

Da domani alle 21 «12 Tv Parma» presenta un nuovo programma condotto da Mauro Coruzzi: «Rosa Parma-La città delle donne» intende mostrare Parma da dietro le quinte, in un tentativo di raccontare quella città al femminile fatta di donne eccezionali e con qualità fuori dalla norma, troppo spesso celate dietro lo stereotipo che spesso vede la nostra città come la «capitale delle belle donne». Bellissime donne sì, ma con moltissimo altro da dire.

«Una delle mie fissazioni - dice Mauro Coruzzi alla vigilia dell’esordio del nuovo format - è sempre stata quella di guardare le donne di Parma in un modo un po’ distante dalle convenzioni. E se ti trovi di fronte a donne iconiche, quelle in bicicletta in via Farini con il capello lungo grigio-bianco, o una vecchia fotomodella che faceva faville negli anni 60, allora non puoi fare altro che stupirti e incuriosirti. D’altra parte Parma è storicamente la città delle donne, pensiamo solo a Maria Luigia, alla Duchessa...».

Coruzzi, che ogni giorno anima la mattina di Radio Parma dalle 8 alle 10, si lancia così in questa nuova avventura su 12 Tv Parma e non vede l’ora di cominciare, perché «tutto quel che non sappiano delle donne per qualche verso esposte andava messo insieme. L’obiettivo è quello di comporre una galleria di tipologia molto diverse. Voglio dire: mi stuzzicava l’idea di rappresentare una Parma un po’ differente dal solito».

Insomma l' intenzione è chiara. Non è quella di fare una rassegna di donne «di potere» o la cui importanza sia determinata dalla posizione che ricoprono nella società, ma far conoscere le sei protagoniste andandole ad incontrare nei luoghi che meglio le rappresentano, e lasciando che si raccontino agendo ognuna nel proprio settore di competenza.

Non è certo un caso se nello scorrere delle sei puntate Mauro Coruzzi dialogherà per esempio con una nuotatrice, una cantante, un medico ricercatore o una fotografa. Vite completamente diverse ma che parlano della stessa città: quella al di là dello specchio, quella di «Rosa Parma».

Nella prima puntata Mauro Coruzzi andrà a far visita all'atleta paralimpica Giulia Ghiretti, già volto notissimo e vero e proprio orgoglio della città. «Mi ha colpito la sua incredibile forza di volontà. Con la disabilità la sua vita è radicalmente cambiata. Ma non sono cambiate le sue passioni, anzi si sono moltiplicate. E alla fine ci siamo tuffati insieme in piscina: lei andava a tutta velocità e sempre con la testa sott’acqua. Gli ho chiesto il perché. Lei mi ha sorriso e mi ha spiegato che quando è in acqua, se respira, perde velocità...».

Ma attenzione, quelle di «Rosa Parma» non sono semplici interviste: sono un momento di intimità e di scambio in cui, come spesso accade tra amici che non si vedono da un po', ci si lascia andare, ci si commuove e si ride, scoprendosi a vicenda. «Anche perché le donne - conclude Mauro Coruzzi - sono brave a raccontarsi e gli uomini no. Vogliono sempre offrire la loro parte migliore, ma i sentimenti è difficile che li sappiano analizzare. Le donne invece ti raccontano il mondo».