Archiviata la corsa verso i playoff è tempo di pensare al futuro. Sarà con o senza Beppe Iachini? Le ultime questa sera a “Calcio e calcio” su 12 Tv Parma con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini. Con loro in studio ci saranno Marco Bernardini e Giuseppe “Beppe” Begani che racconterà anche una iniziativa solidale con protagonista il baseball. In più le incursioni “social” di Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170. Fischio d’inizio alle ore 21,00.