A Parma sta entrando nel vivo la campagna elettorale in vista del voto che dovrà proclamare il nuovo sindaco dopo i due mandati svolti da Federico Pizzarotti. 12 Tv Parma, per far conoscere ai parmigiani i contendenti in campo, continua ad ospitarli nel programma «Verso il voto-Speciale elezioni 2022». Il nuovo appuntamento è previsto per questa sera alle 21.

Sarà Pietro Adrasto Ferraguti a dialogare con i candidati, con al centro delle interviste soprattutto il loro profilo personale: dai percorsi scolastici e universitari alle esperienze nel mondo del lavoro, dalle loro passioni fino all’interesse per la partecipazione alle sfide della politica.

Oltre a brevi incursioni nel privato dei singoli candidati, ci sarà ovviamente spazio anche per alcune tematiche relative alle proposte programmatiche dei candidati alla carica di sindaco, cioè gli aspetti più significativi legati ai progetti per la città da illustrare agli elettori parmigiani chiamati alle urne nel prossimo giugno.

Nelle interviste andate in onda nelle due precedenti domeniche, gli ospiti della trasmissione sono stati Michele Guerra (Uniti vince Parma), Dario Costi (Civico-Civiltà Parmigiana), Giampaolo Lavagetto (per Parma 2032), Marco Adorni (L’altra Parma), Andrea Bui (Potere al Popolo-Prc-Pci) ed Enrico Ottolini (Europa Verde). Questa sera toccherà invece a Pietro Vignali (civico-centro destra), Michela Canova (Parma Democratica), Roberta Roberti (Parma Città Pubblica), Luca Garaldi (Partito 3 V) e Gaetano Vilnò (Noi siamo Davvero).

Oltre ai servizi nei telegiornali e all’approfondimento del martedì sera con «Parma Europa», continua così su 12 Tv Parma l’avvicinamento alle imminenti elezioni comunali, con il primo turno previsto per il 12 giugno e l’eventuale ballottaggio il 26 giugno.

L’appuntamento con «Verso il voto-Speciale elezioni 2022» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.