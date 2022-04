Ennesimo appuntamento anticipato questa sera per “Bar Sport” in concomitanza con l’avvio dell’incontro Perugia-Parma, terz’ultima sfida di questa deludente stagione per i ragazzi di Beppe Iachini. L’inizio della trasmissione in onda su 12 Tv Parma è infatti previsto per le 20.30, proprio in coincidenza con il fischio d’inizio della gara dei crociati, che Carlo Chiesa e i suoi ospiti seguiranno in diretta fino al termine, accompagnati a tratti dal racconto di Marco Balestrazzi e Alberto Dalla Tana impegnati a raccontare la partita in radiocronaca diretta, trasmessa in esclusiva sulle frequenze di Radio Parma.

I commenti in studio saranno invece affidati al ritorno in presenza dell’allenatore della squadra di “Bar Sport” Romeo Azzali, al Preparatore Atletico delle formazioni giovanili della Nazionale Italiana Vincenzo Pincolini e dal DJ e super tifoso crociato Davide Schmid, con il quale ci sarà modo di presentare il libro “Felice, cor Pramzan – Storia di un parmigiano”, dedicato all’indimenticabile nonno Felice da Parma e scritto dal giornalista della Gazzetta di Parma Gian Luca Zurlini.

Oltre ad altri ospiti che interverranno in collegamento video, gli ulteriori protagonisti della puntata saranno i telespettatori da casa che, come di consueto, potranno intervenire per dire la loro sulla partita e per contribuire ad eleggere il “Migliore in Campo” attraverso i messaggi whatsapp da inviare al numero 333-9200170.