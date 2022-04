E' la settimana dedicata al ricordo dell'indimenticato Felice da Parma, grazie al libro disponibile in edicola con la Gazzetta di Parma. Questa sera ne parlerà anche "Calcio e calcio" con, in studio, l'autore del libro Gianluca Zurlini e Davide Schmid. In più Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini. Ci sarà la consueta pagina social di Luca Ferrari ma anche tantissime sorprese. Appuntamento alle ore 21 su 12 Tv Parma.

Sms e whatsapp al 333-9200170