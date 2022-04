Il libro è in edicola in abbinamento con la «Gazzetta di Parma» e sta facendo registrare un’ottima accoglienza da parte dei parmigiani. E non poteva che essere così per un vero e proprio emblema della parmigianità intesa nel senso più positivo del termine. "Felice, cor pramzan - Storia di un parmigiano" è stato scritto dal giornalista Gian Luca Zurlini. Un omaggio più che doveroso per una persona che per decenni, attraverso le sue trasmissioni radiofoniche, leggeva agli ascoltatori notizie, rubriche e informazioni utili dalle pagine della sua "Gazzetta".

Al volume di Zurlini 12 Tv Parma dedica questa sera un approfondimento: in studio, con Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno lo stesso Gian Luca Zurlini e il nipote di Felice da Parma Davide Schmid. Sarà un ulteriore tuffo nel passato e nei ricordi che hanno contrassegnato la vita di Felice, con anche le interviste al direttore della «Gazzetta di Parma» Claudio Rinaldi e alla figlia di Felice da Parma, Valeria Bonazzi.

Nello speciale di stasera, in onda alle 21, il racconto di com’è nata l’idea di pubblicare un volume che ricordasse chi era Felice da Parma, che negli anni aveva creato un vero e proprio archivio per-sonale tra ritagli di giornale e centinaia di fotografie. Aveva conservato tutto, Felice. Immagini dei suoi anni trascorsi in Oltretorrente, dov’era nato, fino al suo lavoro di testimonial con la squadra ciclistica della Scic, dove c'era il suo amico Vittorio Adorni. E poi l’amore per il calcio con gli ap-puntamenti del "Battistero d'Oro" e tanti ospiti di primo piano, da Platini e Boniperti a tanti altri, al fianco di un Felice da Parma tifoso bianconero ma anche sfegatato sostenitore del Parma. E poi la solidarietà con il “Cor Pramzan” insieme a Lidia Zilioli e infine la radio, decenni trascorsi a dare il buongiorno ai parmigiani in un’avventura che cominciò addirittura nel 1976 a Radio Parma per poi proseguire a Radio Emilia e in altre emittenti.

L’appuntamento con "Felice, cor pramzan - Storia di un parmigiano" è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.