Il Parma si è congedato dai propri tifosi ottenendo soltanto un punto per la sua già deficitaria classifica: nell’ultima gara stagionale allo stadio Tardini ha allungato a 4 turni la propria striscia negativa di risultati senza vittorie. Nella puntata di «Bar Sport» in onda questa sera su 12 Tv Parma, a partire dalle ore 21, si affronteranno i temi sollevati da questo deludente finale di stagione e dalla sfida contro l’Alessandria, oltre a dare uno sguardo approfondito al futuro della società di Kyle Krause.

Le tante voci che si rincorrono in merito ad un possibile sostituto di Beppe Iachini alla guida della formazione crociata, verranno analizzate da Carlo Chiesa e dai suoi ospiti in studio che questa sera saranno Carlo Brugnoli, responsabile delle pagine sportive della «Gazzetta di Parma», Gianni Barone, opinionista da sempre vicino alle vicende del Parma Calcio e Marco Balestrazzi, sempre prodigo di notizie e indiscrezioni dell’ultim’ora.

Oltre ad ulteriori interventi in collegamento video, Alberto Dallatana ci porterà a conoscere da vicino il pensiero dei tifosi su questa stagione del Parma priva di grandi soddisfazioni, grazie al collegamento in diretta dal “Bar Gianni”, sede del Parma Club Cittadella e storico punto di ritrovo della tifoseria gialloblù. Alla voce dei tifosi, inoltre, non verrà dato risalto soltanto attraverso la diretta esterna, ma anche grazie ai messaggi whatsapp che i telespettatori potranno inviare al numero 333-9200170 per dire la loro, porre domande o proporre temi di discussione.

Appuntamento quindi domenica sera alle ore 21 con «Bar Sport» su 12 Tv Parma.