Si conclude questa sera la lunga stagione di "Calcio e calcio" con l'ultima puntata. Alle ore 21, su 12 Tv Parma, sarà l'occasione per tracciare il bilancio della stagione, in attesa del match con il Crotone, e provare a tracciare il futuro, in primis quello della panchina crociata. Ne parleranno in studio con Francesca Mercadanti, Luca Ampollini e Giuseppe Milano mister Andrea Foschi, Luca Romenghi e l'imprenditore supertifoso Andrea Carboni. In più, come sempre, Luca Ferrari con i suoi approfondimenti dal web. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.