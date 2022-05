RosaParma: Benedetta Mazza

Quando incontri per la prima volta Benedetta Mazza, l'espressione "sorridere con gli occhi" acquista un significato ben preciso. Si capisce subito che di fronte si ha una persona spontanea e sinceramente felice di trovarsi lì in quel preciso momento, se poi doveste incontrarla qui nella sua città natale sarà impossibile per lei nascondervi il suo entusiasmo.

Conduttrice, attrice e modella, è arrivata sotto i riflettori grazie a Miss Italia 2008. Da quel momento molte porte si sono aperte, complice la sua caparbietà e il non essere mai stata con le mani in mano. Tra le tante cose, nel 2017 è una dei concorrenti di Tale e Quale Show, dove emergono la sua ironia e simpatia, attraverso le imitazioni, tra le altre, di Malika Ayane e Britney Spears. Già nel 2016 aveva partecipato al reality Pechino Express in coppia con Raffaella Modugno, nel 2018 è invece tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Benedetta non ha mai avuto nessun timore a mostrandosi in tutte le sue sfaccettature ma molto difficilmente si sbottona rispetto sua vita privata quando viene intervistata. Mauro Coruzzi, con «Rosa Parma» (in onda stasera alle 21 su 12 Tv Parma), non cerca una semplice intervista, va oltre, dietro alla fitta coltre di gossip e fake news che spesso avvolge le vite dei volti noti dello spettacolo. Non gli interessa sia quello ad emergere, perchè ogni puntata di questo format è come un vestito cucito attorno a chi si sta raccontando, e per questo motivo il quarto appuntamento sarà diverso dai precedenti: passeggeremo in centro in loro compagnia per poi spostarci in periferia al Centro Giovani Montanara inseguendo anche le passioni meno note della nostra protagonista.

Insomma, una puntata dinamica e genuina proprio come la poliedrica showgirl.