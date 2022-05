“Solo chi ha visto molto sa riconoscere davvero il bello là dove si mostra e anche dove si nasconde. La bellezza è sempre stata un mestiere per me, è il mio modo di guardare le cose e interpretarle. È la mia vita.” (F.M.R.) Milano, New York, Parigi. L'incontro, la passione, la bellezza. Parma come città d'adozione e poi, “con molta calma”, casa. Bellissima, “troppo seria” a dire di alcuni. Determinata, ironica, capace… Non basterebbero gli aggettivi per descrivere la protagonista di questa quinta puntata di «Rosa Parma»: Laura Casalis, complice e compagna di vita dell’ammaliante editore Franco Maria Ricci.

Ci si ritroverà a tu per tu con i suoi ricordi legati alla vita prima e dopo Ricci e, come accade in ogni puntata, Mauro Coruzzi riuscirà a compiere la sua magia raccontando una donna che tra aneddoti, immagini meravigliose e una vita pienissima, conserva l'energia e la creatività per sognare ancora in grande.

Perchè se c’è una donna che non si ferma ai sogni è certamente lei, con i suoi ormai concreti progetti futuri, come la ripubblicazione di quella che fu definita la “rivista più bella del mondo”: FMR. Convinta che dare strumenti per apprezzare l’arte e la bellezza, soprattutto quella meno evidente e riconoscibile, fosse uno dei compiti della “perla nera” e che offrire una gioia per l’occhio e per lo spirito continui ad essere il l'obiettivo.

«Rosa Parma» ancora una volta offrirà la possibilità di conoscere una donna davvero eccezionale, a patto che i telespettatori siano disposti a perdersi tra curiosità, dettagli e tantissima bellezza, passeggiando nella sua tenuta di Fontanellato, il Labirinto della Masone, un parco naturale con il più grande labirinto di bambù al mondo.

L’appuntamento con «Rosa Parma» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.