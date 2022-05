Ciao Alberto…     Michelotti si racconta

A quattro mesi dalla scomparsa di Alberto, lunedì 16 maggio alle ore 21,00, 12Tv Parma riproporrà integralmente 'Michelotti si racconta', un lungo speciale dove Giuseppe Milano e Walter Perotti hanno raccolto le parole in libertà del grande Alberto e che tutte assieme si trasformano in un vero e proprio romanzo d'avventura. Dalle gesta eroiche di mamma Elsa, al mancato successo musicale, alle parate fra i pali delle porte del Parma o della Giovane Italia sino all'ingresso nel calcio che conta con indosso una giacchetta nera. Ma Michelotti ricorderà, episodi sconosciuti forse ai più, come il suo impegno fra i ragazzi del Don Gnocchi, le sue lezioni di dialetto con Enrico Maletti, il suo amore per il Club dei 27 o la sua avventura decennale al Giro d'Italia, che nei prossimi giorni farà tappa nella nostra città.

