12 Tv Parma ripropone venerdì alle 21,00 «Parma Europa» dedicata al voto del prossimo 12 giugno, con un primo gruppo di candidati sindaco. La trasmissione condotta da Pietro Adrasto Ferraguti è suddivisa in due parti. Nella prima sono intervenuti Marco Adorni (L’Altra Parma), Luca Galardi (Partito 3V), Gaetano Vilnò (Noi Siamo Davvero) . Seguirà la seconda parte con Dario Costi (candidato civico), Giampaolo Lavagetto (per Parma 2032) e Enrico Ottolini (Europa Verde). Martedì prossimo 24 maggio, con la stessa formula, toccherà agli altri candidati. Gli speciali continueranno poi il 31 maggio e il 7 giugno, prima dell’appello finale al voto con tutti i candidati, previsto per venerdì 9 giugno.