Era prevedibile ed è puntualmente accaduto: per la designazione del sindaco di Parma occorrerà andare al ballottaggio. I residenti a Parma saranno chiamati al voto domenica 26 giugno. Occorrerà scegliere tra Michele Guerra e Pietro Vignali. Si voterà dalle 7 alle 23, subito dopo lo spoglio delle schede: poco meno di un’ora e si saprà chi dovrà governare Parma per i prossimi 5 anni. Il primo confronto tra Michele Guerra e Pietro Vignali è andato in scena martedì scorso a «Parma Europa»: i candidati sindaco hanno risposto ad una serie di domande legate al programma elettorale e alle proposte agli elettori. In studio, con Pietro Adrasto Ferraguti, c’era anche il vicedirettore della Gazzetta di Parma Stefano Pileri. L’appuntamento sarà riproposto da 12 Tv Parma questa sera alle 21. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.