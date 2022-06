Questa sera (lunedì 20 giugno) alle 21 verrà riproposto ” Leggende Crociate”, il programma dedicato ai grandi campioni che hanno indossato la maglia del Parma e ne hanno fatto la storia. La terza puntata del programma curato da Sandro Piovani per la regia di Walter Perotti stavolta non si occupa di un calciatore ma di una famiglia che ha fatto la storia del Parma e di una città. La leggenda crociata infatti è la famiglia Ceresini: Fulvio racconterà le gesta del padre Ernesto e di un club che nel 1990 conquistò la sua prima storica promozione in serie A. Un traguardo che il padre costruì ma non festeggiò... Un racconto tra aneddoti inediti e traguardi incredibili...

E' possibile seguire la puntata anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12 Tv Parma, ore 21