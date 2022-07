Questa sera alle 21 su 12 Tv Parma, sarà riproposta la puntata di “Menù Fuori Porta – l’appetito vien guidando” dedicata a Noceto. Il programma ha offerto un viaggio attraverso la provincia di Parma, per scoprire tradizioni e storie dei paesi che la punteggiano. Il tutto partendo dalla gastronomia. Anche in questa puntata una “rezdora” del luogo, ha proposto una ricetta tipica da cucinare insieme (in questo caso la torta norcina) non senza battute e ironia. Attorno al cibo si è dipanato il racconto sulla comunità visitata, con curiosità snocciolate da Paola Guatelli ,giornalista della Gazzetta di Parma, dal sindaco di Noceto Fabio Fecci e dall’assessore alla cultura Antonio Verderi , che sono stati pubblico “attivo” del programma. Proposto anche un focus sul Museo Tipografico e altre peculiarità del luogo. La puntata in onda stasera sarà visibile, oltre che sul canale 16 del digitale terrestre, anche in streaming sul sito www.12tvparma.it e nello stesso sito, alla sezione “Programmi”