Da questa sera alle 21 sarà riproposto ogni venerdì su 12 Tv Parma il fortunato format «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano». Una serie di otto puntate, curate dal direttore di 12 Tv Parma Pietro Adrasto Ferraguti. Ospite della prima puntata de «Il Labirinto» sarà Gian Paolo Montali. Con lui si parlerà anche di sport, ovvio per un uomo che è stato uno degli allenatori di pallavolo più vincenti di sempre. Dopo 25 anni di attività, 5 scudetti, 16 coppe, un mondiale, 2 ori europei e un argento olimpico, si è però occupato di gestione delle risorse umane, cultura sportiva, marketing strategico e leadership all’Università Bocconi, alla 24 Ore Business School e all’Università di Parma. È stato dirigente di Juventus e Roma e attualmente è Direttore generale del “Progetto Ryder Cup”, la più importante manifestazione di golf a livello mondiale assegnata all’Italia per il 2023. Ma nel dialogo con Montali ci sarà anche molto spazio per le sue tante passioni: dalla musica al cinema e fino all’arte contemporanea, di cui Montali è un appassionato collezionista. L’appuntamento con «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano» è per questa sera alle 21 su 12Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma, venerdì alle 21