Consueto appuntamento con la riproposizione di <Leggende Crociate. Nella puntata di questa sera Sandro Piovani incontra Alessandro Lucarelli, il capitano di tante battaglie, delle promozioni dirette dalla D alla A, il crociato che ha segnato in tutte le categorie dove ha giocato, dai dilettanti alla massima serie. Non solo gioie purtroppo: Lucarelli spiegherà, svelando anche aneddoti inediti, i giorni del fallimento del Parma, quando da capitano a petto in fuori difese la squadra sino all'ultimo respiro. Senza dimenticare il racconto del primo allenamento in serie D, a capo di un manipolo di giovani di belle speranze sui campi di Collecchio. Dalla rinascita sino all'addio al calcio giocato, dopo aver mantenuto quella promessa che sembrava impossibile: riportare il Parma in serie A. E la scelta di rimanere nel club crociato come dirigente. Grazie alla regia e alle ricerche d'archivio di Walter Perotti, si potrà vivere un'ora ad alta emozione. In compagnia di Alessandro Lucarelli, una <Leggenda Crociata>. E' possibile rivedere la puntata on-demand su 12tvparma.it.

12Tv Parma ore 21