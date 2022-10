Un antico maniero, le cui prime tracce sono attestate poco dopo l’anno mille, ricco di storia, fascino e anche mistero. È il castello di Bianello, che sorge su uno dei quattro colli di Quattro Castella, nel Reggiano, ad una manciata di chilometri dal confine con la nostra provincia e a circa mezz’ora di auto da Parma. Sarà riproposto questa sera alle 21,55 su 12 Tv Parma, nella terza puntata di <Castelli>, format nato dalla collaborazione fra la nostra emittente e Visit Emilia, nell’ottica di promuovere il territorio emiliano anche attraverso le tante rocche e fortezze capaci di far immergere chi le visita in un autentico viaggio senza tempo. Bianello fu molto caro a Matilde di Canossa, poi dopo una serie di passaggi e rifacimenti, divenne una fastosa dimora ottocentesca, prima di passare nelle mani del Comune di Quattro Castella, del quale oggi è un fiore all’occhiello, coinvolto anche nelle rievocazioni medievali che ogni anno vengono celebrate in estate, richiamando spettatori da tutta Italia e non solo. A raccontare il castello, nella puntata di stasera, saranno l’Assessore alla Cultura del Comune di Quattro Castella Danilo Morini, che è anche docente di storia all’Università di Bologna, e altri personaggi che a vario titolo <vivono> la realtà del Castello oggi. La puntata, oltre che sul canale 16 del digitale terrestre, sarà visibile anche in streaming sul sito www.12tvparma.it