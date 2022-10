E’ da non perdere l’appuntamento di questa sera alle 21,45 su 12 Tv Parma con B-Wild, il talk show naturalistico realizzato in collaborazione con Parchi del Ducato che ogni settimana porta i telespettatori alla scoperta della biodiversità del nostro territorio. Dopo la prima tappa della settimana scorsa, da Torrechiara al passo di Fragno, le telecamere guidate da Gianmaria Pacchiani torneranno lungo la via Longobarda per arrivare sino alla Maestà di Graiana. Accompagnati dal tecnico naturalista Emanuele Fior, ospite fisso della trasmissione, la giornalista Chiara De Carli e Fabio Ghirardi, membro del direttivo di Footprint, racconteranno non solo le particolarità naturalistiche di questo percorso, che solca l’appennino e arriva fino in Toscana e rivalorizzato recentemente grazie all’intervento di Parchi del Ducato e Cai, ma anche per conoscere le storie degli uomini che su quei monti hanno combattuto nell'ultima Guerra e che ancora oggi vengono ricordati presso la cappella del Monte Montagnana. Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it